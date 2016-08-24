Порошенко ожидает от МИДа предложений по механизму деоккупации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой перед украинскими дипломатами.

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"Учитывая системное ухудшение ситуации с правами человека и стремительную милитаризацию Крымского полуострова, ожидаю, Павел Анатолиевич (Климкин), от МИДа перевода в практическую плоскость моей инициативы по созданию многостороннего международного механизма по деоккупации Крыма. Предложения жду в ближайшее время", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, в января 2016 года Порошенко заявлял, что Украина планирует создать международный механизм возврата Крыма.

«Для того, чтобы создать площадку, формат, где мы это должны обсуждать, Украина представила абсолютно четкие и прозрачные предложения - там должны быть ЕС, США, присоединиться к этому должны страны - гаранты Будапештского меморандума. Назвать этот формат можно «Женева плюс» и немедленно начать консультации по организации такого процесса как освобождения незаконно арестованных и обеспечения соблюдения прав крымскотатарского народа, разработке «дорожной карты» по деоккупации Крыма», - подчеркнул Порошенко.

12 мая Европарламент принял резолюцию, в которой поддержал инициативу учреждения международного механизма проведения переговоров в формате «Женева плюс», и призвал РФ начать переговоры о возвращении Крыма Украине.