Порошенко на встрече с Дудой вспомнил Волынскую трагедию: Украина готова к откровенному диалогу

Об этом на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой заявил Петр Порошенко, сообщает 112.ua.

"Украинская сторона готова к откровенному и конструктивному диалогу по вопросам трагических страниц нашей общей истории, и уверен в том, что это понимание уже в ближайшее время мы найдем", - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля, Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

Документ поддержали 432 депутата сейма, «против» не проголосовал ни один депутат. Этим документом Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого геноцида.