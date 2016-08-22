Дещица: признание Волынской трагедии геноцидом не испортило отношения Украины и Польши

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дещица сказал в комментарии журналистам.

"Нам нужно, чтобы встретились политики, чтобы они между собой поговорили, в первую очередь парламентарии, выяснили позиции. Нам нужно самим занять позицию, Украине выработать позицию к этим событиям, которые были на Волыни, и нам нужно, чтобы этими проблемами занимались историки, а не политики", - сказал Дещица.

По его словам, есть планы по проведению встречи между украинскими и польскими парламентариями в ближайшие несколько месяцев.

В то же время, по его словам, нельзя говорить, что после решения польского парламента о признании геноцидом поляков на Волыни украинским дипломатам стало сложнее работать в Польше.

"Я не могу сказать, что сложнее стало работать, потому что сейчас состоится визит президента, у нас запланированы визиты председателя Верховной Рады, премьер-министра, большой экономический форум, то есть нельзя сказать о каком-то там охлаждения (отношений). Есть, конечно, необходимость эту страницу изучить и закрыть, исторически", - сказал Дещица.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-ю годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог забрать жизнь максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и исторически доказанный факт, что жестокие убийства польских граждан оказывали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.