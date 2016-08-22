Суд дал разрешение на задержание экс-министра обороны Ежеля

Как сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, экс-министр обороны подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, в результате чего государству нанесены материальные убытки на общую сумму около 43 миллиона гривень.

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"М. Ежель подозревается в том, что, злоупотребляя служебным положением, умышленно, в интересах третьих лиц в течение 2011 - 2012 годов издал четыре отдельных поручения, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации (субъекты предпринимательской деятельности были задействованы в предоставлении услуги по питанию личного состава Вооруженных Сил Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый объявлен в государственный розыск и приняты меры по его объявлению в международный розыск, судом предоставлено разрешение на задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Указанная статья УК Украины предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Справка. Ежель занимал пост министра обороны в период с 11 марта 2010 года по 8 февраля 2012 года. В августе 2014 года Генеральная прокуратура Украины открыла против михаила Ежеля более 50 уголовных дел за активное участие в уничтожении тылового обеспечения украинской армии.