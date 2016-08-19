Пресс-секретарь Луценко опровергла информацию об отказе ГПУ Януковичу

Об этом УНИАН заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

“Информация не соответствует действительности. Наверное, кто-то неверно понял и истолковал слова Юрия Луценко, сказанные им на вчерашней пресс-конференции”, - сказала Сарган.

Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источник в ГПУ сообщило, что Януковичу отказали в ходатайстве об очной ставке с руководителями государства.

"Ходатайство получено нами ещё несколько дней назад, сегодня мы отказали. Для того, чтобы проводить одновременный допрос необходимо иметь предварительные показания лиц. Янукович, как известно, показания еще не дал", - сказал источник в ГПУ.

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Он напомнил, что Генпрокуратура направила уже 3 запроса в Российскую Федерацию об установлении местонахождения Януковича для проведения его допроса, а также 6 запросов относительно его задержания и экстрадиции в Украину, однако все запросы остались без ответа. От допроса в украинском посольстве в РФ Янукович тоже отказался.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Виталия Сердюка, экс-президент Янукович потребовал от Генпрокуратуры провести одновременный допрос его и президента Украины Петра Порошенко, экс-премьера Арсения Яценюка, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, секретаря СНБО Александра Турчинова и других должностных лиц, которых прокуратура вызвала для дачи показаний по делу Майдана. При этом Сердюк отметил, что Янукович готов дать очную ставку в режиме видеоконференции.

18 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что готов организовать Януковичу очную ставку с руководителями государства в случае его прибытия в Киев.