СМИ: ГПУ отказала Януковичу в очной ставке с Порошенко и Кличко

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в ГПУ, согласно действующему Криминально-процессуальному кодексу, очная ставка проводится только после предварительных допросов всех ее фигурантов.

"Ходатайство получено нами ещё несколько дней назад, сегодня мы отказали. Для того, чтобы проводить одновременный допрос необходимо иметь предварительные показания лиц. Янукович, как известно, показания еще не дал", - сказал собеседник.

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Он напомнил, что Генпрокуратура направила уже 3 запроса в Российскую Федерацию об установлении местонахождения Януковича для проведения его допроса, а также 6 запросов относительно его задержания и экстрадиции в Украину, однако все запросы остались без ответа. От допроса в украинском посольстве в РФ Янукович тоже отказался.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Виталия Сердюка, экс-президент Янукович потребовал от Генпрокуратуры провести одновременный допрос его и президента Украины Петра Порошенко, экс-премьера Арсения Яценюка, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, секретаря СНБО Александра Турчинова и других должностных лиц, которых прокуратура вызвала для дачи показаний по делу Майдана.

При этом Сердюк отметил, что Янукович готов дать очную ставку в режиме видеоконференции.