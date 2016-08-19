Деньги из "черной кассы" ПР получали ВО "Свобода" и американский журналист Ларри Кинг - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

По его словам, в так называемой "амбарной книге" Партии регионов, в которой велся учет теневых средств "регионалов", содержатся записи об оплате услуг американского политконсультанта Пола Манафорта и известного американского журналиста Ларри Кинга. Последний получил 225 тысяч долларов за интервью с тогдашним премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

Лещенко рассказал, что средства передавались американцам через бывшего народного депутата от ПР Виталия Калюжного, который был председателем комитета по иностранным делам в Верховной Раде седьмого созыва.

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“Калюжный — человек, приближенный к Борису Колесникову и Андрею Клюеву. Он получил за Манафорта наибольшие платежи. Самый большой платеж, который получил Манафорт, - это было 3,5 миллиона долларов. Назначение этих платежей были самыми разнообразными. Это расходы на экзит-полы во время выборов, на финансирование международных наблюдателей”, - сказал Лещенко.

Он также добавил, что в целом Манафорт за сотрудничество с "регионалами" в период с 20 ноября 2007 года по 5 октября 2012 года получил 12,774 миллиона долларов. Посредниками при получении денег были около 10 человек, чаще всего посредником был Калюжный.

Лещенко считает, что украинские правоохранители должны допросить Манафорта о получением им денежных средств от Партии регионов.

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“По моему убеждению, следствие по делу Лавриновича, котор осуществляет ГПУ, следствие по делу теневой бухгалтерии (Партии регионов), которое ведет НАБУ, - они должны допросить господина Манафорта путем направления запроса к США в рамках договора о правовой помощи”, - сказал депутат.

Кроме того, как заявил Лещенко, в теневой бухгалтерии Партии регионов есть запись о выделении партии "ВО "Свобода" 200 тысяч долларов.

Также народный депутат отметил, что он сегодня не может обнародовать саму теневую бухгалтерию, поскольку это может навредить следствию по фактам политической коррупции, но призвал сделать это руководителя НАБУ Артема Сытника.

“Чтобы общество поняло, что такое коррупция, было бы хорошо, чтобы НАБУ обнародовало все 800 страниц теневой бухгалтерии. Поэтому я призываю господина Сытника обнародовать эту бухгалтерию”, - сказал Лещенко.

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Как сообщал УНИАН, ранее издание The New York Times опубликовало журналистское расследование, согласно которому руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Дональда Трампа Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу во время нескольких избирательных кампаний в Украине.

15 августа Сытник подтвердил наличие фамилии Манафорта в списках "черной бухгалтерии" ПР. Вместе с тем он подчеркнул, что наличие фамилии Манафорта не означает, что он действительно получал эти деньги, поскольку там стоят подписи других лиц.

Кроме того, глава НАБУ напомнил, что сами по себе документы из "черной бухгалтерии" не могут быть бесспорными доказательствами, но они могут быть доказательствами в совокупности с другими доказательствами.