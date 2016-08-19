Сенат штата Калифорния принял резолюцию по случаю 25-летия независимости Украины

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США.

"Сенат штата Калифорния в присутствии Посла Украины в США Валерия Чалого принял резолюцию по случаю празднования 24 августа 2016 года День независимости Украины", - говорится в сообщении.

В частности, Сенат Калифорнии поддерживает проведение мероприятий по празднованию в этом штате Дню независимости Украины.

Документ отмечает значительный вклад американцев украинского происхождения в развитие Калифорнии.

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"Поддержана резолюция отмечает значительный вклад американских граждан украинского происхождения в обогащение политического, экономического и культурного достояния Калифорнии", - отметили в диппредставительстве.

"В этом документе также говорится об извечной борьбе украинского народа за свободу и независимость, и достижение демократических идеалов, что остается актуальным и на нынешнем этапе развития Украины", - отметили в Посольстве.

Также, на Facebook-странице Посольства Украины в США сообщается, что своим решением Ассамблея штата Калифорния установила 26 ноября 2016 года Днем памяти жертв Голодомора.

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"Принятие законодательным органом Калифорнии такой резолюции является важным знаком солидарности с украинским народом в его стремлении восстановить историческую правду и сохранить память о миллионах безвинных жертв советского тоталитарного режима, что особенно важно во время, когда наше государство продолжает бороться против агрессии со стороны России", - подытожили в украинском Посольстве.