Яценюк в Брюсселе призвал союзников по НАТО обеспечить Киев "оборонительным оружием"

Во время визита в Брюссель бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк возобновил требования к союзникам по НАТО обеспечить Киев оборонительным оружием», говоря, что Россия виновата в росте насилия в Украине.

Хотя Яценюк был заменен на посту премьера в апреле союзником президента Украины Петра Порошенко, его партия остается ключевой частью коалиционного правительства.

Он сказал FT, что в Брюсселе представляет украинское правительство. Здесь он встречался с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и руководителями НАТО.

Обращение Яценюка произошло через несколько дней после того, как Владимир Путин, президент России, заявил, что его страна остановила операции специальных сил Украины по входу в аннексирован Крымский полуостров, чтобы осуществить «террористические» акты – что вызвало рост напряженности в отношениях между Киевом и Москвой до самого высокого уровня за почти год.

«Это просто обман, еще один российский обман», - сказал Яценюк.

Туск, который также говорил с Порошенко по телефону в среду, сказал, что версия Москвы «не заслуживает доверия».

Лидеры ЕС до конца года должны решить, продлевать ли санкции против России. Канцлер Германии Ангела Меркель, получила в июне поддержку Британии, чтобы продлить санкции на шесть месяцев, но в Венгрии, Италии и Греции выразили предположение, что штрафные санкции могут быть контрпродуктивными.

Что касается давления с целью ослабления санкций, Яценюк сказал: «Это было бы предательством устоев ЕС и устоев свободного мира».

Но экс-премьер также сказал, что признает, что продление санкций против России «будет сложным» для Европы, и высказал предположение, что голосование в Великобритании по выходу из ЕС «может повлиять» на эту дискуссию.

Однако он настаивает, что нет никакого выбора, кроме как поддержать санкции, поскольку он не видит никаких перспектив, чтобы Путина выполнял так называемый " мирный договор «Минск II» 2015 года, который должен был ослабить конфликт. «Санкции не могут быть сняты до тех пор, пока Россия полностью не выполнит «Минск» и не выйдет из Крыма», - сказал Яценюк.

Он продолжил: «Есть разные голоса, которые начали появляться в Европе: «давайте отменим санкции; давайте создадим новый тип диалога с Россией, давайте больше идти на сотрудничество».

«Это голоса слабости. Нет сомнений в том, что мы должны иметь диалог, но этот диалог не может происходить под прицелом русского оружия, а именно это Россия и предлагает».

Но Яценюк также признал, что дипломатические меры и финансовые санкции «не были достаточными». В то время как он отметил военные учения, проводимые НАТО и другую помощь, по его словам, нужен более широкий пакет.

Украина впервые обращалась за оружием в НАТО два года назад, но члены Альянса не желают углублять военную поддержку Киева.

«Мы высоко ценим решение НАТО предоставить Украине так называемый пакет помощи, но ... по моему глубокому убеждению, Украине необходимо оборонительное оружие», - сказал он.

Яценюк также раскритиковал Дональда Трампа, кандидата в президенты США, чей консультант Пол Манафорт привлек себе пристальное внимание из-за связи с Виктором Януковичем, бывшим пророссийским украинским президентом. «Когда господин Трамп несколько недель назад отметил, что он может пересмотреть позицию по Крыму,.. он пересек границу», - сказал он.