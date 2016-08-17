Суд ЕС объявит решение по санкциям против Януковича и Клюева в сентябре

Об этом агентству УНИАН сообщили в суде.

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"Суд вынесет свое решение по делам экс-президента Януковича (T-346/14), его сына Александра (T-348/14) и Андрея Клюева (T-340/14) 15 сентября в 15:00", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне украинская сторона подала апелляционные жалобы на процедурные постановления общего суда ЕС по делам семьи Януковича.

Ранее суд отменил санкции против погибшего младшего сына экс-президента Украины Виктора Януковича.