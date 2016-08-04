ЕС отменил санкции против погибшего сына Януковича

Текст решения суда от 12 июля обнародовано на сайте суда.

В постановлении суда сказано об аннулировании решения Европейского совета №2014/119/CFSP от 5 марта 2014 года и принятого в то же время Регламента Совета (ЕС) №208/2014 в части ограничительных мер против Виктора Януковича-младшего.

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После смерти Виктора Януковича-младшего его жена Ольга Янукович с нанятыми иностранными адвокатами продолжала добиваться отмены санкций.

Как сообщал УНИАН, младший сын Януковича погиб 20 марта 2015 года, когда его автомобиль провалился под лед на озере Байкал.

По данным СМИ, Януковича-младшего похоронили 23 марта в Севастополе.