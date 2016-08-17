СМИ: Путин на этой неделе посетит аннексированный Крым

Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух собеседников, близких к Кремлю, а также источник, близкий к полпредству Южного федерального округа.

Предварительно известно, что визит назначен на пятницу, 19 августа.

Ожидается, что Путин может пообщаться с местными чиновниками и посетить молодежный лагерь "Таврида", который расположен недалеко от Севастополя.

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В пресс-службе Кремля пока не прокомментировали информацию о возможном визите Путина в Крым.

Как отмечает РБК, аннексированный Крым Путин традиционно посещает в августе. В 2014 году он выступал перед членами федерального собрания и общался с деятелями культуры, а год назад он погружался на батискафе на дно Черного моря у берегов полуострова.

Издание также отмечает, что его визит должен состояться спустя две недели после того, как ФСБ России задержала "украинских диверсантов".

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершению терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

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В свою очередь президент Украины заявил о бессмысленности и циничность обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

13 августа постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подчеркнул, что провокации России против Украины во временно оккупированном Крыму не достигли своей цели, учитывая реакцию на этот инцидент международного сообщества.