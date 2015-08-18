Путин погрузился на дно Черного моря у берегов оккупированного Крыма (видео)

Об этом сообщает сообщает российский телеканал "Звезда".

На 80-метровой глубине Путину показали затонувший античный корабль, который сейчас изучают ученые. На дне моря вокруг сохранившегося большого старинного судна разбросаны амфоры, которые хорошо видны невооруженным глазом.

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Как сообщал УНИАН, сегодня президент России Владимир Путин и его друг-премьер Дмитрий Медведев, который приехал в оккупированный Крым следом за ним, готовились к погружению на дно Черного моря. При этом в батискафе было видно только президента РФ.