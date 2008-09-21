Тимошенко говорит, что паралимпийцы объединили Раду во время голосования

Успешное выступление украинской команды на Паралимпийских играх в Пекине возвеличило спортивную славу Украины и ее международный авторитет. На этом отметила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время встречи в аэропорту “Борисполь” паралимпийской сборной, которая сегодня вернулась на родину.

«Низкий вам поклон за результаты четырехлетней работы, благодаря которым удалось получить чрезвычайно рекордный результат», - сказала она, обращаясь к спортсменам и выражая благодарность за достижения спортсменов президенту Национального паралимпийского комитета Валерию СУШКЕВИЧУ.

Премьер-министр поблагодарила чемпионов Паралимпийских игр по плаванию - Максима ВЕРАКСУ, Алексея ФЕДИНУ, Дмитрия ВИНОГРАДЦА, Андрея КАЛИНУ, Дмитрия КРИЖАНОВСКОГО, Александра МАЩЕНКО, Анну ЕЛИСАВЕТСКУЮ; по легкой атлетике - Романа ПАВЛИКА, Инну ДЯЧЕНКО, Оксану БОТУРЧУК, Аллу МАЛЬЧИК, Татьяну ЯКИБЧУК, Василия ЛИЩИНСКОГО, Оксану ЗУБКОВСКУЮ; и футбольную команду, которая заняла первое место на играх, - Константина СИМАШКО, Ивана ШКВАРЛО, Андрея ЦУКАНОВА, Тарас ДУТКО, Анатолия ШЕВЧИКА, Александра ДЕВЛИША, Владимира АНТОНЮКА, Дениса ПОНАМАРЕВА, Виталия ТРУШЕВА, Игоря КОСЕНКО, Сергея ВАКУЛЕНКО, Николая МИХОВИЧА.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, украинские паралимпийцы стали образцом для украинских политиков.

«Теперь вы стали образцом, как работать всем нам на обеспечение авторитета и согласия страны», - отметила она.

В то же время премьер-министр считает, что успешное выступление паралимпийской сборной позволило объединить и парламент во время голосования относительно законопроекта о внесении изменений в бюджет на 2008 год, которые позволят выполнить все обязательства государства перед победителями паралимпийских игр.

“Это было первое голосование, когда все до единого проголосовали за то, чтобы действительно столько денег выделить, сколько необходимо за все медали, какие вы привезли”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства убеждена, что на следующих играх Украина займет почетное первое место. “Такой убедительный результат, такая убедительная победа, свидетельствует о том, что паралимпийское движение в Украине процветает, усиливается, и я думаю, что дальше мы можем надеяться еще на лучшие результаты”, - подчеркнула премьер-министр.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что 30 сентября правительство планирует провести торжественное награждение паралимпийцев во дворце “Украина”.

Справка УНИАН. Национальная сборная Украины завоевала на Паралимпиаде 74 медали – 24 золотых, 18 серебрянных и 32 бронзовых. Украина заняла 4 место в неофициальном командном зачете.