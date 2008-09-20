Лавров: вступление Украины в НАТО повлечет глубокий кризис

Министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ уверен, что вступление Украины в НАТО повлечет за собой глубокий кризис в российско-украинских отношениях.

Об этом идет речь в статье С.ЛАВРОВА «О кавказском кризисе и украинской политике России», опубликованной в еженедельнике «2000».

«Вынужден с сожалением констатировать, что российско-украинские отношения переживают сложный период. Их нынешнее состояние вызывает у нашей страны вполне оправданную озабоченность», - отметил С.ЛАВРОВ.

По его мнению, предпринимаемые официальным Киевом в последнее время шаги не могут не восприниматься в Москве как направленные фактически на системный слом сложившегося комплекса наших межгосударственных отношений, как целенаправленная попытка отказаться от тех принципов, на которых они основываются.

С.ЛАВРОВ отметил, что именно в таком контексте Россией воспринимается позиция «тех в украинском руководстве, кто взял курс на форсированное вступление в НАТО - без учета мнения собственного народа и высказываемых российской стороной озабоченностей».

«Скажу прямо, вступление Украины в НАТО повлечет за собой глубокий кризис в российско-украинских отношениях. Этот кризис самым негативным образом скажется и на общеевропейской безопасности. Так что выбор, и выбор стратегический должен сделать и Запад. Думаю, что навязывать Украине роль буфера между Европой и Россией – значит, принижать значение самой Украины», - подчеркнул министр.

Он убежден, что намного конструктивнее было бы всем вместе выстраивать отношения с окружающим миром, тем более что Россия и Украина являются неотъемлемой частью Европы, европейской культуры, политики и экономики.

Он сообщил, что в России были просто потрясены реакцией Украины «в связи с агрессией Грузии» против Южной Осетии. «Для наших стран и народов всегда было естественно стоять на стороне правды и справедливости. А здесь не было ни того, ни другого. Сплошная геополитика, призванная замутнить главный вопрос - о том, чья агрессия и при чьей поддержке запустила все последующие события», - подчеркнул он.

С.ЛАВРОВ отмечает, что официальный Киев даже «не высказал сожаления в связи с гибелью мирных жителей и российских миротворцев». «При этом известно, что украинское руководство своими поставками тяжелого наступательного вооружения грузинской армии несет свою долю ответственности за произошедшую в этом регионе трагедию. Погибли сотни людей, в большинстве своем - мирные жители. И в чем вообще мог состоять смысл вооружения режима, если в качестве пушечного мяса использовались резервисты, а армия быстро бежала под предлогом того, что «США не поддержали», а «Запад бросил»?», - сказал российский министр.

«Но если бы «США поддержали», а «Запад не бросил», тогда был бы полномасштабный военный конфликт с участием всей Европы на стороне агрессора? Неужели это безумие отвечало бы чьим бы то ни было интересам в Евроатлантике? Тот же эффект был бы и в том случае, если бы Тбилиси развязал агрессию, находясь в рядах НАТО», - добавил он.