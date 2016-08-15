Лавров: не думаю, что сейчас кто-то заинтересован в разрыве дипотношений, это крайняя мера

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в Екатеринбурге на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Я не думаю, что мы сейчас находимся в ситуации, когда кто-то заинтересован в разрыве дипломатических отношений, это крайняя мера», - сказал Лавров.

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«Мне кажется, что сейчас главное - не поддаваться эмоциям, не впадать в какие-то экстремальные варианты действий, а сдержанно и концентрированно обеспечить стабилизацию обстановки», - заявил он.

По словам Лаврова, Россия занимается этим в Крыму «независимо ни от чего, независимо от того, какие выводы из ситуации, которая произошла 10 дней назад, сделали наши западные партнеры и наши коллеги в Киеве».

Он заявил, что нужно вернуть всю ситуацию в аспекты безопасности, политического урегулирования, к последовательности и сути Минских договоренностей.

«Это не про Крым, это про восток Украины. Мы сегодня много об этом говорили. Знаете, что и Германия, и лично Франк-Вальтер Штайнмайер очень много сделали для того, чтобы добиться выполнения Минских договоренностей. Вы знаете, что на саммите «нормандской четверки» 2 октября в Париже в прошлом году появился такой термин, как «формула Штайнмайера, которую Франк-Вальтер изобрел, чтобы найти практические приемлемые пути реализации задачи, поставленной в Минских договоренностях по предоставлению Донбассу особого статуса», - сказал Лавров.

«Мы активно это поддержали, сейчас, к сожалению, реализацию «формулы Штайнмайера» тормозится властями в Киеве, которые хотят в очередной раз переиграть Минские договоренности», - заявил Лавров.

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Как сообщалось, 12 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Украиной после якобы попыток украинской разведки организовать диверсии в оккупированном Крыму.

«Я бы не хотел, чтобы это так заканчивалось, но если варианта влияния на ситуацию не останется, то президент такое решение, наверное, может принять. Окончательно это решение принимается президентом страны, который ведет внешнюю политику нашего государства», - сказал Медведев.

В ФСБ России 10 августа заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании «группы диверсантов».

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.