Депутаты не могут придумать, как напугать Яценюка

Народный депутат, член фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК считает, что Верховная Рада Украины должна преодолеть вето Президента Украины на те законы, которые вернули в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя вето на три закона.

По словам А.МАРТЫНЮКА, Президент Виктор ЮЩЕНКО зацепился за формальную причину, поскольку некоторые законы имели совершенно другой номер, чем тот, под которым принимались.

Он отметил, что ряд законов принимались еще предыдущим составом парламента, и поэтому на подпись Президенту должен был быть направлен закон именно под старым номером и за подписью Председателя Верховной Рады предыдущего созыва, а нынешний спикер должен был направить только сопроводительное письмо.

А.МАРТЫНЮК также заметил, что, «исходя из сложившейся ситуации, нужно преодолевать вето на закон под этим новым номером».

Он также отметил, что у Председателя ВР есть моральное и юридическое право сказать, что он не может обнародовать законы, поскольку он соглашается с предложением Президента, а также принимая во внимание то, что спикер Арсений ЯЦЕНЮК подал в отставку.

«Но Верховная Рада не имеет ни одного наказания Председателя Верховной Рады. Испугать Председателя Верховной Рады, что если ты не подпишешь, так мы тебя уволим, так ведь он и так не против, чтобы его уволили», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО повторно заветировал законы, принятые Верховной Радой 2-5 сентября. По словам депутата, в пятницу БЮТ будет требовать, чтобы данные законы подписал спикер парламента.

А.ПОРТНОВ отметил, что повторное вето не предусмотрено Конституцией, поэтому такие действия главы государства неконституционны.

В частности, по словам депутата, с повторным вето в Верховную Раду вернулись три закона: о временных следственных комиссиях ВР, о Государственной службе спецсвязи и защите информации Украины и об организации и порядке деятельности Верховной Рады.

По словам А.ПОРТНОВА, В.ЮЩЕНКО заветировал законы «по формальным причинам – некоторые законы после преодоления вето имели другой регистрационный номер, чем на момент принятия».