Кремлевские медиатехнологи признались, что "посадили в Раду" Каплина и Добродомова - журналист

Об этом пишет в своем блоге на сайте издания Цензор.НЕТ общественный активист Сергей Иванов.

В своем материале Иванов опубликовал скрин-шоты переписки Столяровой, где та рассказывает о своем выдворении из Украины и пишет, что рада этому: "Мерзкая страна, мелкие людишки".

Также Столярова описывает свою работу на "Интере".

"Я играла на стороне партии мира, это президент... Вот интересно, как чувствуют себя те, кого я лично в Раду посадила. Хи-хи, рукой Кремля", - пишет Столярова своей подруге.

Более того, среди ее писем обнаружены материалы, в которых, расписываются шаги по развитию проекта Каплина - Партии простых людей, а самого депутата в сюжетах телеканала называют "мистер Справедливость".

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"В каждом выпуске программы появляется "мистер Справедливость", который выводит конкретных злодеев и коррупционеров на чистую воду, но не вилами, а конструктивом", - говорится в письме Столяровой кремлевскому политтехнологу Игорю Шувалову.

На скриншотах, опубликованных Ивановым, есть переписка Столяровой со своим коллегой Леонидом Муравьевым, в которой российские журналисты обсуждали сценарии и концепции для общественного движения Добродомова "Народный контроль".

Напомним, ранее в парламентской фракции “Народный фронт” заявили, что правоохранительные органы должны расследовать деятельность Каплина и Добродомова на предмет их связей с Россией и террористами.