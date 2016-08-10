В НФ считают, что СБУ и ГПУ должны заинтересоваться деятельностью "ручных популистов Кремля" - Каплина и Добродомова

Об этом заявил народный депутат фракции “Народный фронт” Михаил Хмиль, комментируя публикации об участии российских пропагандистов Марии Столяровой и Леонида Муравьева в избирательной кампании партий “Партия простых людей” и “Народный контроль” в 2015 году.

“Опубликованная переписка указывает на то, что “Партия простых людей” Каплина и “Народный контроль” Добродомова - чисто российские проекты. Теперь СБУ и Генпрокуратура должны немедленно расследовать деятельность этих ручных популистов Кремля. Если российские украинофобы и пособники террористов разрабатывали для Каплина и Добродомова избирательную кампанию, необходимо проверить: не Кремль ли финансировал эту кампанию? Зависят ли сейчас финансово от России Каплин и Добродомов? Каковы их текущие связи? Нет ли признаков государственной измены?”, - отметил Хмиль.

Он напомнил, что народный депутат Добродомов уже публично подтвердил факт подготовки своих предвыборных телевизионных роликов россиянами.

“Дмитрий Добродомов в своем Facebook уже публично подтвердил упомянутые в переписке факты. Он не может откреститься от настоящих авторов своих “народных” тезисов и слоганов, а лишь пытается сместить акценты. Мол, нанял террористов и украинофобов, потому что они предложили самую лучшую цену. Теперь ждем реакцию простой народной человека Каплина. Пусть объяснит: почему их с Добродомовим политтехнологи смеются над новостями о “пленных укропчиках” и битве за донецкий аэропорт?” - отметил Михаил Хмиль.

Он также считает, что С. Каплин и Д. Добродомов последовательно лоббируют интересы России в своей политической деятельности.

“Мы всегда говорили, что именно Москва организовала и профинансировала острый политический кризис, возникший осенью 2015 года и едва не привела к досрочным выборам Верховной Рады. А теперь всплыли факты: те популисты, которые тогда громче всех требовали отставки Кабмина и роспуска парламента - это все одна кремлевская команда. Добродомов, Каплин, Тимошенко с ее пропутинским депутатом Савченко - это все искусственные политические проекты Кремля, которые последовательно делают антиукраинские шаги. Они дискредитируют проевропейские реформы Яценюка; выступают против сотрудничества с МВФ; срывают принятие госбюджета и финансирования АТО. Вот для чего Путину нужно было провести этих популистов в Верховную Раду!”, - отметил Хмиль.