Зварич не видел большего маразма, а Яценюк чувствует себя как в зоопарке

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не дал возможности народным депутатам сегодня принять в целом законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконный роспуск парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня депутаты в первом чтении приняли проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дополнительных мер по обеспечению выполнения Конституции Украины».

Народные депутаты от фракций БЮТ и Партии регионов настаивали, чтобы сегодня парламент проголосовал за этот законопроект во втором чтении и в целом.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что ни разу ВР не принимала законопроект в качестве закона в тот же день, что и в первом чтении, если хотя бы у одного народного депутата есть возражение относительно документа.

Еще на утреннем заседании спикер отметил, что как минимум у одного депутата, то есть у него, будут возражения относительно принятия этого законопроекта во втором чтении.

В результате парламент смог лишь проголосовать о сокращении процедуры подготовки этого законопроекта ко второму чтению.

Во время обсуждения документа народный депутат Елена ЛУКАШ (фракция Партии регионов) отметила, что данный законопроект можно было бы не принимать, если бы «мы не наблюдали ежедневное вмешательство в деятельность органов исполнительной власти Президента и его Секретариата, если бы не наблюдали постоянное издание неконституционных указов, если бы не видели, как втягивается государство в военные конфликты».

В свою очередь, первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ (фракция Партии регионов) отметил, что в случае, когда в стране не существует других инструментов сдерживания, когда «человек нарушает Основной Закон государства», то должен быть принят закон, который не позволит «тем лицам, которые питают слабость к правонарушениям, которые питают слабость к мании величия», делать это.

В то же время депутат Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС) заявил, что к рассмотрению во втором чтении внесет в законопроект «как минимум сто поправок» и будет настаивать на их детальном рассмотрении. Р.ЗВАРИЧ отметил, что «не видел большего маразма», чем этот законопроект, поскольку «речь идет о том, чтобы посадить Президента Украины на 12 лет, если он досрочно распускает парламент способом, не предусмотренным Конституцией». «А кто будет решать, предусмотрен ли способ Конституцией, или нет: следователь, прокурор или может вы, уважаемые представители прокремлевского большинства?», - спросил депутат.

Когда А.ЯЦЕНЮК возражал против рассмотрения законопроекта сегодня во втором чтении, депутаты стали шуметь, после чего он сказал: «Можно же себя нормально вести. Ну, что же вы кричите, как в зоопарке».

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно дополнительных мер по обеспечению выполнения Конституции Украины)», внесенный депутатами Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ (Партия регионов), Андреем ПОРТНОВЫМ и Святославом ОЛИЙНЫКОМ (БЮТ). Документом предусматривается установить уголовную ответственность за незаконный роспуск парламента.