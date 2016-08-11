Суд оккупантов арестовал "украинского диверсанта" Панова

19:14, 11 августа 2016
Политика
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Суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал на два месяца похищенного российскими силовиками гражданина Украины Евгения Панова. 

евгений панов

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд полностью удовлетворил ходатайство ФСБ РФ.

Согласно сообщению, заседание проходило в закрытом режиме.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали и он дает показания».

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.

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