Правозащитники сообщили, куда оккупанты доставят "украинского диверсанта" Панова

14:54, 11 августа 2016
Общество
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Задержанного ФСБ украинца в Крыму Евгения Панова должны доставить в единый военный суд Южного федерального округа России в Краснодаре. Когда Панов будет в Краснодаре к нему может попасть Генеральный консул Украины.

евгений панов

Об этом заявила представительница Крымского полевого правозащитного центра Александра Криленкова, сообщает Громадське.

«На днях должно быть заседание суда, на котором определят меру пресечения. Адвокатом у него может быть только человек, получивший лицензию в Крыму или России», – сказала она.

По ее словам, по российским статьям о терроризме Панову может грозить от 5 до 25 лет.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 10 августа обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в подготовке теракта в оккупированном Россией Крыму, а также в гибели двух российских силовиков.

В ФСБ утверждают, что цель диверсий и терактов - дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти.

«Принятыми мерами на территории полуострова Крым ликвидирована агентурную сеть Главного управления разведки Министерства обороны Вооруженных сил Украины. Задержаны лица из числа граждан Украины и Российской Федерации, которые оказывали содействие в подготовке террористических актов, которые дают показания. Одним из организаторов прекращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания», - говорится в документе ФСБ.

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