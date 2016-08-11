Оккупанты заявляют, что уже выбили из Панова признание вины в якобы организации терактов в Крыму

«Задержанный по подозрению в организации терактов в Крыму житель Запорожской области Украины Евгений Панов признал свою вину на допросе», - сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на какой-то источник в правоохранительных органах оккупированного региона.

"Панов в ходе допроса сообщил, что был задержан сотрудниками ФСБ в городе Армянске в Крыму. Он полностью признал свою вину", - сказал источник ТАСС.

Киевский районный суд Симферополя, как ожидается, в четверг изберет Панову меру пресечения. ФСБ настаивает на заключении под стражу задержанного жителя Запорожской области.

Читайте такжеПайетт об "украинских диверсантах" в Крыму: России не удалось обмануть СШАКак сообщал УНИАН, 10 августа во ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель российских военнослужащих при якобы предотвращении теракта в Крыму, заявив, что «мы мимо такого проходить не будем». При этом, он заявил, что Украина "переходит к террору". Также Путин считает, что Европа и США "должны повлиять на украинскую власть в связи с придуманной ФСБ попыткой теракта".

В свою очередь Порошенко назвал бессмысленными и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.