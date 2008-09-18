СП: Тимошенко перекладывает ответственность на Ющенко

В Секретариате Президента расценивают заявления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно персональной ответственности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за ухудшение украинско-российских отношений как сугубо эмоциональную попытку переложить вину за экономические просчеты правительства на главу государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

«Остается непонятным, о каких «радикальных решениях» российской стороны по отношению к Украине говорила Ю.ТИМОШЕНКО - при том, что министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН четко заявил об отсутствии «торговой войны» между нашими странами, а вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ - о том, что никаких официальных сообщений о применении ограничений в отношении Украины мы не получали», - отметил А.ГОНЧАРУК.

Представитель Секретариата Президента считает, что в условиях, когда правительству не удалось укротить в стране инфляцию и остановить рост цен, еще и на пороге отопительного сезона - при отсутствии договоренностей о цене на газ, - Ю.ТИМОШЕНКО такими заявлениями пытается отвлечь внимание граждан от просчетов в собственной работе, объяснив их якобы плохими отношениями с Россией и возлагая ответственность за это на В.ЮЩЕНКО.

Заместитель главы Секретариата напомнил, что Президент Украины всегда подчеркивал важность стратегического характера отношений Украины с Россией. «В последнем телефонном разговоре со своим российским коллегой Президент подтвердил настроенность украинской стороны исключительно на продолжение конструктивного диалога с Россией», - отметил А.ГОНЧАРУК.

Он отдельно подчеркнул, что именно В.ЮЩЕНКО в ходе встреч с руководством РФ выступает за создание между нашими странами зоны свободной торговли без исключений и ограничений, что было зафиксировано при подписании Президентами Украины и России Плана действий до 2009 года.

«Премьер-министру Украины сегодня можно посоветовать сосредоточить усилия не на нагнетании ситуации вокруг украинско-российских отношений, а на тщательной подготовке к переговорам с российской стороной по всем актуальным стратегическим вопросам наших взаимоотношений», - отметил А.ГОНЧАРУК, добавив, что идет речь, в частности, и о выполнении тех пунктов указанного Плана действий, которые относятся к компетенции правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что за все негативные радикальные экономические решения России в отношении Украины ответственность будет нести Президент В.ЮЩЕНКО.

“Я думаю, что за все такие радикальные решения в отношении Украины ответственность несет лично Президент ЮЩЕНКО. Потому что, когда каким-то странам объявляются информационные войны, и когда страны оскорбляют и унижают, то, бесспорно, Украина ожидает ответного удара. И поэтому за все, что будет происходить плохого в отношениях между Украиной и Россией, я думаю, что персональную ответственность несет Виктор ЮЩЕНКО – Президент страны”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя информацию о поручении первого вице-премьера РФ Игоря ШУВАЛОВА Минэкономразвитию, Минсельхозу, Минпромторгу и Минфину России обеспечить защиту российского рынка в связи со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию. Этим поручением предусматривается, что Россия может усилить тарифную политику на товары, которые поступают с территории Украины.