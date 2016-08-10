В ФСБ намерены принудительно отправить зампредседателя Меджлиса Умерова в психиатрический стационар
11:36, 10 августа 2016Политика
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В аннексированном Крыму запланировано заседание суда в отношении принудительного отправления заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
Суд аннексированного Крыма рассмотрит ходатайство о назначении психиатрической экспертизы Умерову / Фото УНИАН
Как сообщил в Facebook председатель ЦИК Курултая Заир Смедляев, сообщение об этом Умеров получил накануне во время допроса у следователя ФСБ. Также об этом сообщил адвокат Умерова Николай Полозов.
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Заседание Киевского райсуда Симферополя состоится 11 августа в 11:00.
Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемая "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".
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