В ФСБ намерены принудительно отправить зампредседателя Меджлиса Умерова в психиатрический стационар

Как сообщил в Facebook председатель ЦИК Курултая Заир Смедляев, сообщение об этом Умеров получил накануне во время допроса у следователя ФСБ. Также об этом сообщил адвокат Умерова Николай Полозов.

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Заседание Киевского райсуда Симферополя состоится 11 августа в 11:00.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемая "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".