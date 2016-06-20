Адвокаты Савченко будут защищать в российском суде замглаву Меджлиса Умерова

Об этом сообщил Фейгин на своей странице в Facebook.

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"С сегодняшнего дня я принял защиту Ильми Умерова, в прошлом председателя Бахчисарайской районной государственной администрации и заместителя председателя ВР Крыма... Мы вступаем в дело с Николаем Полозовым (который ведет защиту Ахтема Чийгоза и Хайсера Джемилева) и коллегами в Крыму. Скоро я туда отправлюсь, но нам нужна помощь. Большая помощь", - написал Фейгин.

Как сообщалось, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская заявила, что возбуждено уголовное дело в отношении Умерова как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" за "публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ".

Следователь вручил Умерову подписку о невыезде из оккупированного Российской Федерацией Крыма.