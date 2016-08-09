Чубаров рассказал, зачем россияне перекрыли границу с оккупированным Крымом

Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Новое время".

Очевидно, по его словам, - об этом говорят все имеющиеся источники – произошел какой-то инцидент с применением оружия. Возможно, даже с ранеными и убитыми.

"Многие эксперты склоняются к тому, что в среде военнослужащих оккупационных российских войск произошло правонарушение с применением оружия, а те, кто применял это оружие, сейчас находятся в бегах. Такие случаи часто случаются в местах большого скопления войск", - говорится в его сообщении.

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Странно только то, отмечает Чубаров, что оккупационные власти не признают это событие. Кроме того, местным СМИ приказано не освещать событие и не озвучивать никаких версий.

"Некоторые эксперты выдвигают и другие версии, в частности, версию о провальной провокации. Предполагается, что готовились действия, похожие на прорыв разведывательно-диверсионной группы со стороны материковой Украины... Однако что-то пошло не так и теперь организаторы пытаются скрыть следы провальной операции", - высказал предположение глава Меджлиса.

Он склоняется к мысли, что на территории, временно оккупированной Россией Автономной республики Крым, которая сейчас готовится к проведению масштабных военных учений, произошел какой-то прокол. Его оккупационные власти и пытаются скрыть.

"Учитывая то, что оккупационные власти решились на закрытие границы в курортный сезон, несмотря на вред их имиджу и снижение количества отдыхающих, можно сделать вывод, что событие для них, возможно, имеет большую ценность, чем сам курортный сезон", - подытожил Чубаров.