Ухудшение ситуации на границе с Крымом: оккупанты заблокировали выезд на материковую Украину

Об этом сообщает ГПСУ.

"Контрольные органы страны-оккупанта оформляют только тех лиц, которые направляются на временно оккупированный полуостров, и только в КПВВ "Чаплинка", - говорится в сообщении.

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Также полностью заблокированным остается контрольный пункт "Каланчак", где пропуск лиц и транспортных средств заблокирован в обе стороны.

Таким образом в настоящее время в контрольных пунктах въезда-выезда, на админгранице с временно оккупированным Крымом ситуация ухудшилась, заявили в ГПСУ.

Напомним, что 7 августа на административной границе между Крымом и Херсонской областью был приостановлен пропуск граждан. Позже движение через пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" в направлении Крыма восстановили.

Пропуск тех людей, которые возвращаются с оккупированного полуострова, российские правоохранители не осуществляют. Также в ГПСУ напомнили, что проехать в обоих направлениях граждане могут через КПВВ "Чонгар". Очевидцы сообщали, что в некоторых районах полуострова начали устанавливать блокпосты при участии российских сотрудников ГИБДД и автоматчиков.