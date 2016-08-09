Ухудшение ситуации на границе с Крымом: оккупанты заблокировали выезд на материковую Украину

13:22, 09 августа 2016
Общество
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Оккупанты приостановили пропускные операции напротив КПВВ "Чонгар" в Крыму.

УНИАН

Об этом сообщает ГПСУ.

"Контрольные органы страны-оккупанта оформляют только тех лиц, которые направляются на временно оккупированный полуостров, и только в КПВВ "Чаплинка", - говорится в сообщении.

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Также полностью заблокированным остается контрольный пункт "Каланчак", где пропуск лиц и транспортных средств заблокирован в обе стороны.

Таким образом в настоящее время в контрольных пунктах въезда-выезда, на админгранице с временно оккупированным Крымом ситуация ухудшилась, заявили в ГПСУ.

Напомним, что 7 августа на административной границе между Крымом и Херсонской областью был приостановлен пропуск граждан. Позже движение через пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" в направлении Крыма восстановили. 

Пропуск тех людей, которые возвращаются с оккупированного полуострова, российские правоохранители не осуществляют.  Также в ГПСУ напомнили, что проехать в обоих направлениях граждане могут через КПВВ "Чонгар".  Очевидцы сообщали, что в некоторых районах полуострова начали устанавливать блокпосты при участии российских сотрудников ГИБДД и автоматчиков. 

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