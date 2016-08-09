Представитель Украины в контактной группе предупредил о желании РФ сорвать празднование Дня Независимости

Об этом Марчук написал на своей странице в Facebook.

Представитель Украины на переговорах в Минске обратил внимание на то, что Россия открыто в большом количестве поставляет в оккупированный Крым и на оккупированные территории Донбасса много тяжелой военной техники, в основном наступательного характера.

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"На мой взгляд, Россия просто готовится отметить 25-ю годовщину Независимости Украины. Возможно, даже так, как это она сделала в 2014 году, только с некоторыми поправками на нынешние реалии", - сказал Марчук.

В связи с этим он высказал мнение, что "не может смириться Россия с тем, чтобы 25-я годовщина украинской Независимости прошла нормально, чтобы в Киев на празднование приехали лидеры ведущих стран мира".

"Даже, если Россия и не рискнет повторить что-то наподобие августа 2014 года, то создаваемая ею ситуация большой вероятности серьезной эскалации будет неизбежно продуцировать высокую гипотетичность угрозы личной безопасности уважаемым гостям и их отказ приезда в Киев. Думаю, что в России уже разработан и задействован план, как не только испортить, а как сорвать празднование 25-й годовщины Независимости Украины", - считает Марчук.

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По его мнению, празднование Дня независимости Украины имеет символический характер не только для Украины и Европы, но и для РФ, потому что она желает сорвать это празднование.

"Украина уже более двух лет находится в состоянии войны с Россией. Есть поражения, есть и победы. Но есть то, чего нет ни у кого из европейских стран - это более чем двухлетний опыт ведения войны с ядерной сверхдержавой. Войны специфической, не традиционной", - отметил Марчук.

"Именно поэтому символизм 25-й годовщины Независимости Украины для России - это своеобразная опасность, опасный пример для нее самой и для ее нынешних сателлитов", - добавил он.

"Наша оборонно-безопасная система уже имеет хороший опыт, и уверен, активно работает по обеспечению безопасности проведения 25-й годовщины Независимости не только в Киеве. Многое будет также зависеть от нормальной бдительности граждан. Особенно накануне 24 августа. На мой взгляд, это тот случай, когда на два-три дня каждый человек должен почувствовать себя добровольно мобилизованным", - подчеркнул Марчук.