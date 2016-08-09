ГПУ получила материалы "черной бухгалтерии" Партии регионов для расследования узурпации власти Януковичем - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро расследований (НАБУ) уже передало копии необходимых документов отделу спецрасследований ГПУ, сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"Передано копии большей части документов. Предварительно, этого достаточно для работы следователей ГПУ", - сказал собеседник.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых фигурирует и руководитель ЦИК Михаил Охендовский.

13 июня в НАБУ вызывали заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеру. Также, по данным антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, вызваны на допрос и председатель ЦИК Охендовский и заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.