САП готовит новые обыски по делу о "черной бухгалтерии" ПР

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, соответствующие ходатайства уже направлены в суд.

"Дело расследуется по нескольким направлениям: есть политическое направление, есть журналистское направление, есть экономическое направление. Следствие продолжается, сегодня подписал 15 новых ходатайств о временном доступе и некоторых обысках", - сказал он.

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Напомним, в конце мая Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по заявлению бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Трепака. Тот передал НАБУ документы, которые якобы подтверждат незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" с общими выплатами на сумму около 2 миллиардов долларов.

Среди фигурантов этих материалов – министры и руководители ведомств, народные депутаты, известные политики, общественные деятели, представители международных организаций, судьи, в том числе высших судебных инстанций. В то же время Трепак "в интересах будущего следствия" отказался называть фамилии чиновников и политиков, которые фигурируют в документах, а также обстоятельства, при которых эти люди получали деньги.