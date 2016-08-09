Суд наложил арест на 13 земельных участков по делу Калетника - СМИ

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда. Киева от 14 июля, сообщает ТСН.

Как пишут "Наші гроші", эти участки были арестованы в рамках уголовного производства, начатого 31 октября 2014 года по факту получения неправомерной выгоды экс-первым заместителем председателя Верховной Рады Игорем Калетником и передачи такой выгоды близким родственникам.

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"Указанные участки принадлежат родственнику Калетника. Следствие установило, что в 2009 году неизвестная женщина купила 13 участков по 2 га по 100 тыс грн каждой, которые в феврале 2013 года перепродала родственнику Калетника уже по 500 тыс грн каждую. По данным ДФС, этот родственник с 2002 по 2013 год включительно получил всего 176 тыс грн дохода, что фактически исключает возможность купить указанные участки", - пишет "Наші гроші".

"Сам Калетник в 2001-2014 гг официально работал только в государственных органах власти и тоже получал лишь зарплату. Однако за 2013 год он задекларировал 90,47 млн грн собственных доходов, и 33,94 млн грн дохода жены и дочерей. Их доходы резко возросли за счет подарков и продажи имущества. К примеру, как установило следствие, деньги в сумме 65,29 млн грн Калетнику подарили его родители. Происхождение значительных сумм, которые в тот период получила семья Калетника, пока не установлено", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, ранее в ГПУ рассказали, что Бучанский городской совет за счет изъятых у государства 890 гектаров земель в течение 2006-2012 годов незаконно отвел в собственность земельные участки ряду физических лиц, среди которых фигурирует Калетник.