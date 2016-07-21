Прокуратура расследует передачу экс-вице-спикеру Калетнику 14 гектаров Бучанского леса через подставных лиц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник департамента Генеральной прокуратуры Владимир Гуцуляк сегодня на брифинге в Киеве.

"Расследуется также и факт незаконного предоставления в собственность 14 гектаров земли из только что обозначенного мною количества (незаконное изъятие из собственности государства 890 гектаров особо ценных земель лесохозяйственного назначения - УНИАН) путем их передачи на 141 подставное физическое лицо, а затем в дальнейшем - (бывшему) первому заместителю председателя Верховной Рады Игорю Калетнику", - заявил Гуцуляк.

Как отметил представитель генпрокуратуры, Бучанский городской совет за счет указанных изъятых у государства 890 гектаров земель в течение 2006-2012 годов незаконно отвел в собственность земельные участки ряду физических лиц, среди которых фигурирует Калетник.

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Также прокуратурой расследуется факт незаконного изъятия 65 гектаров земель, которые находились в постоянном пользовании Национального аграрного университета.

Сейчас продолжаются обыски в административных помещениях Бучанского и Ирпенского городских советов, в помещениях предприятий, которые изготавливали техническую документацию по отводу земель, а также по месту жительства и регистрации председателей Бучанского и Ирпенского горсоветов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, правоохранители провели обыски по 31 адресу в рамках расследования дела о незаконном выделении земли должностными лицами Бучанского горсовета.