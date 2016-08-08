Порошенко и Дуда выступят с совместным заявлением на День Независимости Украины

Как сообщает Польское радио со ссылкой на министра в канцелярии президента Польши по иностранным вопросам Кшиштофа Щерского, по случаю 25-летия независимости Украины будет совместная политическая декларация польского и украинского президентов.

Дуда 24 августа приедет в Киев, где примет участие в праздновании Дня Независимости Украины.

Как сказал Щерский, в декларации будет подчеркнута важность обретения Украиной независимости и польского вклада в нее.

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Кроме того, подытоживая год президентства Дуды, Щерский отметил, что приоритетом его работы в течение этого года было увеличение уровня безопасности Польши в рамках Североатлантического альянса (НАТО).

Президентский министр добавил, что, несмотря на мнение скептиков, Варшавский саммит НАТО, который проходил 8-9 июля 2016 года, превзошел решения предыдущего саммита Альянса в Ньюпорте (Уэльс), изменил формулу безопасности в Центрально-Восточной Европе благодаря присутствию дополнительных сил в регионе.

«Президент поднял уровень безопасности на более высокий уровень», - сказал Щерский.

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Он добавил, что на пути к реализации этой цели стояли три потенциальные угрозы: попытка разбить единство в Центрально-Восточной Европе, «изоляция Польши как проблемной страны» и демонстрация отсутствия единства в НАТО.

Как подытожил Щерский, все три препятствия удалось преодолеть благодаря активности президента Дуды.