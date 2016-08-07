Очевидцы говорят, что Джанкой оцепили российские танки - зампредседателя Меджлиса
11:32, 07 августа 2016Общество
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Возле Армянска и Джанкоя заметили большие группы российской техники.
Очевидцы заметили большие группы российской техники возде Джанкоя и Армянска / УНИАН
Об этом в Facebook написал заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов.
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"Очевидцы сообщают о больших группах Российской военной техники, находящихся в районе Армянска и Джанкоя. Сам Джанкой оцеплен военными с танками и другой техникой", - написал Джелялов.
Как сообщалось, в воскресенье утром оккупационные власти Крыма заблокировали пропуск на админгранице с Крымом.
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