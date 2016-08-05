Онищенко снова не явился на допрос, НАБУ будет просить о принудительном приводе

После того, как Александр Онищенко и его адвокаты не явились на допрос, Антикоррупционное бюро готовит ходатайство в суд о принудительной доставке народного депутата. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

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«Господин Онищенко не явился сегодня на допрос», - сказала она.

«От господина Онищенко к нам ничего не поступало: ни объяснений, почему он не пришел, ни каких-либо других сообщений», - заметила пресс-секретарь НАБУ.

«Онищенко уже дважды не явился на допрос в качестве подозреваемого без уважительных на то причин, следовательно, согласно законодательству, детективы имеют право готовить ходатайство в суд для его принудительного привода. После такого решения суда они будут иметь возможность объявлять господина Онищенко во всеукраинский и международный розыск», - сказала Олифира.

По ее словам, «детективы уже готовят соответствующее ходатайство».

Как известно, Онищенко не явился на допрос, назначенный на 2 августа. Тогда он заявил, что осознает, что при повторной неявке его, как подозреваемого, объявят в международный розыск.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування". Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину. Генеральный прокурор Юрий Луценко 27 июля подписал сообщение о подозрении Онищенко. 29 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины Онищенко вызвало на допрос в качестве подозреваемого 2 августа на 11:00, однако он не явился.