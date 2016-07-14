Bild: Скандальный депутат-беглец Онищенко продал в Германии своих элитных лошадей

Об этом сообщает DW со ссылкой на газету Bild.

Украинский миллионер в течение последних десяти лет потратил миллионы евро, скупая по всей Европе лучших лошадей для своей звездной команды.

Шокемеле, торговец лошадьми и старый друг Онищенко, купил животных, чтобы спасти их от ареста. Арест имущества украинского миллионера возможен в любой момент ввиду того, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает его в незаконном обогащении.

Немецкий коневод, пишет Bild, провернул сделку со своим украинским другом, чтобы не ставить под угрозу участие в Олимпийских играх в Рио созданной Онищенко в Германии команды по конному спорту, которая выступает под флагом Украины. В ее состав входят, в частности, знаменитые немцы Ульрих Кирхгофф, победитель Олимпиады в Атланте, а также трехкратный чемпион Германии Рене Теббель.

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Сам Онищенко, очевидно, на Олимпиаду не поедет. После снятия с него депутатской неприкосновенности он скрывается от следствия в неустановленном месте. Пауль Шокемеле пока еще не ответил на запрос DW. Невыясненными остаются обстоятельства покупки лошадей, в частности, место заключения и сумма соответствующего соглашения.

Условием участия команды в Олимпиаде под украинским флагом является регистрация лошадей в Украине или на украинского владельца. Bild отмечает, что это требование соблюдено, поскольку в международной профильной федерации FEI Теббель и Кирхгофф зарегистрированы как украинцы. В то же время они, вместе с Шокемеле, стали совладельцами лошадей, пишет издание. "Мы уже год радуемся участию в Олимпиаде. Если бы это не получилось, это было бы для меня ударом", - отметил Кирхгофф в разговоре с Bild.