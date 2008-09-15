Фракция Литвина ни сном, ни духом не слышала о своем участии в коалиции

Парламентская фракция Блока Литвина не принимала решение о создании новой коалиции с БЮТ и “Нашей Украиной – Народной самообороной”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

«Об этом даже и речи не было», - подчеркнул он.

По словам И.ШАРОВА, он только что разговаривал с членом Блока Литвина Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ, и тот, ссылаясь на информацию Владимира ЯВОРИВСКОГО, сказал, что БЮТ направил письмо Президенту Виктору ЮЩЕНКО относительно инициативы создания нового формата коалиции с участием БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

И.ШАРОВ также сообщил, что сегодня в 17.00 состоится заседание фракции Блока Литвина, в повестке дня которого нет вопроса о создании коалиции, а есть вопрос относительно участия в возможных досрочных выборах.

Как сообщал УНИАН, представители украинской патриотической интеллигенции Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Левко ЛУКЬЯНЕНКО и Богдан ГОРЫНЬ сегодня, 15 сентября, на пресс-конференции заявили, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель парламентской фракции своего имени Владимир ЛИТВИН согласились на создание новой коалиции в составе БЮТ, Блока Литвина и блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Вместе с тем, по словам В.ЯВОРИВСКОГО, ответа “Нашей Украины – Народной самообороны” сейчас еще нет.