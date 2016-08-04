Кремль ответил на нежелание Украины принимать кандидатуру нового посла РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопросы назначения глав дипломатических миссий, а также касающиеся уровня дипломатических отношений, решаются на основе обоюдного консенсуса и в тишине. Российская сторона, в частности президент Путин, подписал указ об освобождении нашего бывшего посла Зурабова – он освобожден от должности нашего посла в Киеве и также он не будет являться больше специальным представителем президента", - сказал Песков.

"Российская сторона выдвинула новую кандидатуру посла РФ в Украине. Мы по-прежнему предлагаем назначить нового посла – это наш подход к нашим двухсторонним отношениям. Вместе с тем, если украинская сторона принимает решение о понижении уровня наших дипотношений, считает целесообразным такой пониженный режим дипломатического общения – это выбор украинской стороны. Мы по-прежнему являемся сторонниками и предлагаем, чтобы посол России был в Киеве", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, отказали ли Бабичу в агремане и будут ли предложены властям Украины другие кандидатуры на эту должность, он сказал: "Некорректным является постановка вопроса о том, что Бабичу отказали в агремане, идут различные дипломатические процедуры предварительных согласований, которые выполняются в режиме тишины. Российская сторона предлагала и по-прежнему предлагает известный вариант".

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Как сообщал УНИАН, 29 июля Песков заявил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабича послом в Украине. «Пока не знаю (согласилась ли Украина на эту кандидатуру), но агреман запрошен. Необходимые дипломатические процедуры, в том числе получение агремана, в процессе», – отметил Песков.

28 июля президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине назначен Сергей Торопов.

3 августа заместитель министра по вопросам европейской интеграции МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос утверждения нового посла РФ в Украине снят с повестки дня.

Она отметила, что именно украинская сторона инициировала снятие вопроса об утверждении Бабича послом.