Вопрос об утверждении посла России в Украине снят - МИД

Украина отказалась удовлетворить кандидатуру посла РФ в Киеве, этот вопрос снят с повестки дня.

Об этом в эфире 5 канала сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

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По ее словам, вопрос об утверждении послом Михаила Бабича снят именно по инициативе украинской стороны. Дипломат также заверила, что отсутствие посла никак не повлияет на развитие двусторонних отношений.

Как сообщал УНИАН, 29 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Украине. «Пока что не знаю (или Украина согласилась на эту кандидатуру), но запрошен агреман. Необходимые дипломатические процедуры, в частности получение агремана, в процессе», – сказал Песков.

28 июля президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине назначен Сергей Торопов.