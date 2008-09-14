Медведев не приедет в Украину, пока не решен "целый ряд проблем"

После решения целого ряда проблем в двусторонних отношениях с Украиной могут быть обсуждены конкретные сроки контактов на высшем уровне, сообщает официальный сайт президента России.

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президентов РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Украины Виктора ЮЩЕНКО.

С российской стороны было подтверждено наличие целого ряда проблем в двусторонних отношениях, для решения которых следует тщательно и конструктивно работать на экспертном уровне, без политизации существующих разногласий, в рамках действующих российско-украинских механизмов. Как было отмечено, после решения этих вопросов могут быть обсуждены конкретные сроки контактов на высшем уровне.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, пресс-служба Президента Украины сообщила, что В.ЮЩЕНКО в телефонном разговоре с Д.МЕДВЕДЕВЫМ подтвердил предложение российскому лидеру осуществить визит в Украину в ноябре-декабре этого года. Президент России принял это предложение, сообщает пресс-служба Президента Украины.