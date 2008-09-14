Ющенко поздравил Медведева с днем рождения и пригласил в Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телефонном разговоре с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ подтвердил предложение российскому лидеру осуществить визит в Украину в ноябре-декабре этого года.

Президент России принял это предложение, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Кроме того, глава Украинского государства поздравил российского коллегу с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, счастья и успехов в работе (сегодня Д.МЕДВЕДЕВУ исполняется 43 года).

Президенты также обсудили взаимодействие в рамках Украинско-Российской межгосударственной комиссии, необходимость рассмотрения во время ее третьего заседания итогов выполнения Плана действий Украина-Россия до 2009 года, а также согласились работу по подготовке новой "дорожной карты" до 2010 года.

В контексте обсуждения вопросов по проблематике ЧФ РФ В.ЮЩЕНКО и Д.МЕДВЕДЕВ положительно отметили решение сторон о проведении рабочих консультаций на уровне Послов по особым поручениям, которые должны состояться в Киеве 25-26 сентября 2008 года.

В.ЮЩЕНКО подтвердил настроенность украинской стороны на продолжение конструктивного диалога.