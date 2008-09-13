Богатырева считает, что досрочные выборы - единственный выход

Секретарь СНБО Раиса Богатырева считает, что досрочные выборы - единственный способ остановить политический кризис в Украине. Об этом она сказала в интервью "Обозревателю": "Я не вижу иного способа остановить кризис. По мнению экспертов, дальнейшее его развитие может привести к антигосударственному перевороту".

Раиса Богатырева считает, что восстановить демократическую коалицию невозможно: "Тимошенко этого не хочет. Иначе не позволяла бы себе столь циничных выпадов в адрес бывших союзников. Она призывает НСНУ помириться, предлагая ей при этом роль обслуги. Подобное унизительно и неприемлемо для любой политсилы".

Раиса Богатырева также считает, что Виктор Ющенко как Президент делал все, чтобы не допустить развития кризиса.

Отвечая на вопрос о перспективах союза Януковича и Тимошенко, политик сказала: " Перспективы формирования коалиции ПР и БЮТ больше зависят от Тимошенко. Если пряник власти покажется Януковичу очень сладким, не исключаю, альянс под предлогом зашиты интересов каждого украинца таки будет заключен. Впрочем, долго ему не просуществовать – бракоразводный скандал неизбежен. В результате ПР окончательно деморализуется и потеряет избирателей".