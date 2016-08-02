Савченко заявляет, что ей "противно" работать в Раде из-за "брехни и предательства"

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

«Выйдя из тюрьмы, я просила вас дать мне два месяца на раскачку и говорила, что не буду критиковать власть, пока сама что-то не сделаю. Сегодня прошло два месяца и шесть дней, как меня освободили из российского плена», - напомнила Савченко.

«За это время, хоть и небольшое, но результаты моей работы в качестве депутата есть», - сказала Савченко.

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По ее мнению, она должна говорить неприкрытую правду, потому что этого ждут украинцы.

«Слушая политиков и политиканов, которые провозглашают с высоких трибун и телеэфиров такие красивые патриотические речи о народе, и наблюдая, как их слова расходятся с лозунгами, мне становится противно от того, что я нахожусь с ними в Верховной Раде и они являются частью украинского народа. Брехня, фальшь, лукавство и предательство в нашем парламенте повсюду», - отметила Савченко.