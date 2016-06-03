Савченко возмутилась работой депутатов в Раде: мы наё... людей каждый день (видео)

Об этом она заявила в Верховной раде, говорится в видео ЕвроМайдана.

По ее словам, берет, например, одна депутат поправки в пенсионную реформе или в какой-либо пенсионный закон.

"Она говорит красивые слова, я слушаю и понимаю, да, правильно. Я нажимаю кнопку "за". Потом я понимаю, выдергиваю карточку, покажите мне поправку... Я открываю поправку. Я не могу понять, как так могут делать депутаты. Она говорила об одном, поправка о другом", - выразила возмущение Савченко.

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Нардеп рассказала, что она интуитивно вытащила карточку во время голосования, потому что "к сожалению, знала того депутата, когда "была народом".

Однако в следующий раз, утверждает Савченко, она подойдет к этой народной избраннице, если еще раз такое произойдет в парламенте.

"Я подойду к ней и скажу: "Если еще раз услышу такой бред в Верховной Раде, если так работает Рада, то, мы, простите меня, наё...... людей каждый день. Вот я так работать не хочу", - подытожила Савченко.