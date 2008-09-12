Депутаты Киевсовета призывают Ющенко признать ошибки

Ряд депутатов Киевского городского совета в открытом обращении призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО признать “собственные ошибки” и вернуться к демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, текст обращения был принят сегодня на собрании депутатов Киевсовете, инициированном фракцией Блока Юлии Тимошенко в горсовете.

В обращении к Президенту депутаты отмечают: «Розвязанная вами война с правительством, дискредитация членов Кабинета министров как отказ от борьбы с коррупцией, поставили страну на грань катастрофы».

Впрочем, по убеждению депутатов Киевсовета, Президенту «еще не поздно признать собственные ошибки», поэтому они просят В.ЮЩЕНКО «прекратить эскалацию конфликта, забыть о следующих президентских выборах и вернуться к коалиции демократических сил».

«Так же, как Вы вечером 2 сентября директивно требовали от фракции "Наша Украина" выйти из коалиции, Вы сейчас должны посоветовать фракции “Наша Украина” вернуться в состав демократических сил. Вернуться без шантажа, ультиматумов и абсурдных, заведомо невыполнимых требований», говорится в обращении депутатов Киевсовета.

Его авторы отмечают, что если этот сценарий стабилизации ситуации в Украине Президент реализовать не захочет или не сможет, то останется один выход: досрочное проведение выборов Верховной Рады Украины и Президента Украины одновременно.

В собрании депутатов Киевсовета приняли участие представители фракции БЮТ, которые проголосовали за данное обращение. Было решено, что уже сегодня это обращение будет направлено в Секретариат Президента Украины.