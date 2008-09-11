Тимошенко "похвасталась" повесткой и пошла на допрос (фото)

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пришла по вызову в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры для дачи показаний по уголовному делу об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО появилась у входа в указанное подразделение Генпрокуратуры ровно в 10.00.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на допрос по этому делу ее приглашают уже во второй раз. При этом премьер отметила, что ей «очень жаль, что сегодня политизируются все вещи, в том числе и здоровье Президента».

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