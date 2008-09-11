Тимошенко "похвасталась" повесткой и пошла на допрос (фото)
12:02, 11 сентября 2008Политика
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Премьер пришла ровно в 10.00
Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пришла по вызову в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры для дачи показаний по уголовному делу об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО появилась у входа в указанное подразделение Генпрокуратуры ровно в 10.00.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на допрос по этому делу ее приглашают уже во второй раз. При этом премьер отметила, что ей «очень жаль, что сегодня политизируются все вещи, в том числе и здоровье Президента».
Фото УНИАН
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