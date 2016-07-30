Экс-регионал Ефремов находится в следственном изоляторе СБУ

Бывший председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов в настоящее время находится в следственном изоляторе СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня на брифинге в Киеве.

«Я знаю, что он (Ефремов – УНИАН) был на борту самолета, его доставили в VIP-зал, предъявили ему постановление и потом доставили в следственный изолятор СБУ, где сейчас проходят с ним следственные действия», - заявил он.

«В течение 24 часов он и его адвокаты, которые были допущены немедленно по первому его требованию и находятся вместе с ним в следственном изоляторе СБУ, получат текст подозрения, в течение 72 часов их доставят в суд, чтобы избрать меру пресечения», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали сегодня, 30 июля, в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Генпрокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Ефремова сроком на 2 месяца. По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста как меры пресечения.