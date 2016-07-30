ГПУ будет просить суд об аресте Ефремова, инкриминируемые ему статьи не предусматривают залога

Генеральная прокуратура Украины будет ходатайствовать в суде об аресте бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова сроком на 2 месяца, инкриминируемые ему статьи не предусматривают залога или домашнего ареста как меры пресечения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня на брифинге в Киеве.

«В настоящее время с гражданином Ефремовым выполняются необходимые процессуальные действия, запланированы другие следственные действия, в том числе и обыски», - заявил он.

«Текст подозрения Ефремову будет объявлен в течение 24 часов в соответствии с действующим законодательством и в течение 72 часов он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения», - добавил Луценко.

«Статьи, которые инкриминируются Ефремову, в соответствии со статьей 176 УПК, не предусматривают залога или домашнего ареста как меры пресечения. ГПУ будет ходатайствовать об аресте сроком на 2 месяца для проведения досудебного следствия», - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали сегодня, 30 июля, в аэропорту «Борисполь», когда он пытался вылететь в Вену.

Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, содействии в создании террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».