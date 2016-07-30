Луценко назвал причины задержания экс-регионала Ефремова, среди которых участие в создании "ЛНР"

Бывший председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, содействии в создании террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь» путем злоупотребления служебным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня на брифинге в Киеве.

«Основанием для задержания (Ефремова - УНИАН) стало наличие обоснованных оснований считать, что с его стороны возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности», - заявил он.

«Бывший председатель фракции Партии регионов гражданин Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений, а именно: в завладении имуществом «Луганскуголь» путем злоупотребления служебным положением по статье 191 ч.5 УК украины, в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, нарушении Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям по статье 110 ч.3 КК, в совершении организационного и иного содействия в создании террористической организации «ЛНР» по статье 258-3 ч.1 УКУ», - уточнил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали сегодня, 30 июля, по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины в аэропорту «Борисполь», когда он пытался вылететь в Вену.